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Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Мега»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2025, 10:07
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Мега» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ г.о. Пушкинский МО "Пушкинское городское хозяйство" о внесении сведений в отношении ООО "Мега" в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку плодородного грунта. По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП», - говорится в сообщении.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
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