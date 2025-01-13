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Детскую поликлинику в Чехове построят в 2025 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2025, 10:08
Поликлинику для детей на 500 посещений в смену в Чехове построят до конца 2025 года, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас ведется установка оконных блоков, строители приступают к отделке внутренних помещений. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«Площадь поликлиники составит около 8,6 тыс. кв. метров. Маленьких пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций. Там же дети смогут пройти необходимые исследования. Будут работать зоны реабилитации, функциональной диагностики. В новой поликлинике также появится травматологическое отделение, где маленьким жителям смогут оказать необходимую помощь. Ввод здания в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
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