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Самый крупный ФОК готов к открытию в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2025, 10:09
Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительному комплексу в Реутове, передает пресс-служба ведомства.
На всех этапах застройщика — компанию ООО «Фитнес» — сопровождали менеджеры центра содействия строительству при правительстве Московской области.
В трехэтажном здании площадью порядка 14,6 тысяч квадратных метров оборудовали спортивные залы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха, VIP-зону. В муниципальную собственность будет передан большой многофункциональный зал. В нем смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики. В остальных помещениях ФОКа откроется самый большой фитнес-клуб в Московской области.
Для посетителей спортзала оборудовали восемь бассейнов, три из них — под открытым небом, причем два будут работать круглый год. Изюминкой ФОКа станет термальный комплекс, в котором построили финскую сауну, русскую, японскую и можжевеловую бани, хамам. На территории спорткомплекса предусмотрена и парковка на 100 машин.
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