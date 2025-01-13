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В Подмосковье незаконно срубили 27 хвойных деревьев
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2025, 10:09
В Комитете лесного хозяйства Московской области подвели итоги операции «Елочка-2024», которая проходила с 16 по 31 декабря 2024 года. Цель этого комплекса мероприятий — пресечение фактов незаконной заготовки на землях лесного фонда ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников, информирует пресс-служба ведомства.
«Мобильные группы из сотрудников лесной охраны вместе с представителями правоохранительных органов, казачьих обществ и общественными лесными инспекторами провели 1 689 патрулирований участков лесного фонда Московской области, на которых растут хвойные молодняки и лесные культуры», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
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