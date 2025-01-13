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Более 4 тыс. многоквартирных домов Подмосковья отремонтируют в 2025 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2025, 10:10
В этом году специалистами фонда капитального ремонта Московской области в рамках программы капитального ремонта в Подмосковье планируется отремонтировать более 4 тыс. многоквартирных домов, информирует пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Среди запланированных работ:
замена 362 лифтов в 142 МКД;
ремонт 2 169 кровель;
обновление 1 000 фасадов;
замена систем газоснабжения в 689 МКД;
ремонт внутренних инженерных коммуникаций (водо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение) в 1 262 МКД.
Наибольшее количество домов будет отремонтировано в городских округах Подольск, Балашиха, Воскресенск, Красногорск и Лобня.
Комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов включает в себя обновление инженерных систем, фасадов, кровли и замену коммуникаций. В результате таких изменений значительно улучшается состояние жилого фонда, повышается энергоэффективность зданий и комфорт проживания для жильцов.
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