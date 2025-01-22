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Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 4 балла
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2025, 10:55
В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано 937 тыс. автомобилей, что на 1% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.
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