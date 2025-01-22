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Собственники земель Подмосковья приступили к надлежащему использованию на 48,3 тыс. земельных участках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2025, 10:55
На территории Московской области контроль за надлежащим использованием земельных участков и выявлением фактов неиспользования земель осуществляет муниципальный земельный контроль городских и муниципальных округов. По результатам деятельности МЗК на территории региона за три последних года приступили к надлежащему использованию собственники и арендаторы на 48,3 тыс. земельных участках, передает пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.
«К примерам ненадлежащего использования относится отсутствие признаков ведения строительных работ, разрешения на строительство, зарастание бурьяном, в том числе борщевиком, наличие бытового и другого мусора на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, а также использование участка не в соответствии с его видом разрешенного использования. Всё это нарушение требований действующего земельного законодательства», - сказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.
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