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УФАС Подмосковья оштрафует ООО «Телеграф Н» на сумму более 1,6 млн рублей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2025, 10:57
Московским областным УФАС России в отношении ООО «Телеграф Н» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 1,6 млн рублей, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Телеграф Н" и ООО "Цифра" в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд образовательных учреждений», - говорится в сообщении.
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