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УФАС Подмосковья оштрафует ООО «Стандарт» на 110 тыс. рублей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2025, 10:59
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Стандарт» на сумму 110 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы. В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама распространялась с использованием сетей электросвязи с применением средств выбора и/или набора абонентского номера без участия человека и не содержала полное наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг», - говорится в сообщении.
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