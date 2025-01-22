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Новое складское здание строят на территории индустриального парка в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2025, 11:05
Главгосстройнадзор Московской области совместно с экспертами подведомственного ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверяет ход строительства и качество используемых материалов при возведении производственно-складского здания в городском округе Клин. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
«Строительство корпуса площадью более 110 тыс. кв. м началось в январе 2024 года. Проект реализуется в три очереди. Инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 55% готовности первой очереди строительства, 20% — второй», - говорится в сообщении.
Застройщик, управляющая компания «Индустриальный парк Клин», приступил к работам в рамках третьей очереди строительства. Ввести объект в эксплуатацию планируют в середине 2026 года.
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