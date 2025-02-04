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В Подмосковье приступили к третьему этапу реконструкции Каширского шоссе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2025, 11:44
В Ленинском округе приступили к реализации третьего этапа реконструкции Каширского шоссе, в рамках которого будет построен путепровод через дорогу А-105, проведена реконструкция участка Каширского шоссе со строительством подземных пешеходных переходов и разворотных петель. Завершить работы по третьему этапу планируется в 4 квартале 2026 года, информирует пресс-служба регионального Минтранса.
«Строители уже начали подготовку к погружению пробных свай под опоры путепровода через А-105, а также переустраивают инженерные коммуникации, — пояснили в ведомстве. — Новый путепровод заменит существующую конструкцию, которая сейчас находится в неудовлетворительном техническом состоянии, и обеспечит дополнительный бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы. До конца текущего года планируется приступить к строительству двух подземных пешеходных переходов», - говорится в сообщении.
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