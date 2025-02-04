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Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой округа Люберцы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2025, 11:45
В г.о. Люберцы в этом году построят две большие школы, откроют первый участок дороги ЮЛА, благоустроят Томилинский лесопарк. Кроме того, в округе реализуется еще ряд важных проектов, которые губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Владимиром Волковым, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Сегодня мы обсудим наши государственные программы в рамках президентских указов. Произошло объединение Люберец с Дзержинским, Островцами, каждая из этих территорий нуждается в особом внимании, мероприятиях, направленных на их развитие. Это и здравоохранение, и ЖКХ, и благоустройство. Большие планы также по школам, детским садам», - сказал Андрей Воробьев.
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