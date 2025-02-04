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Жителей Московской области приглашают на бесплатную онкодиагностику в субботу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2025, 11:46
В эту субботу, 8 февраля, в Подмосковье во всех 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей. Проверить свое здоровье смогут жители Подмосковья старше 18 лет, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Залогом успеха лечения онкологических заболеваний является своевременная и качественная диагностика. Чем раньше выявлена патология, тем эффективнее она поддается лечению. В эту субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатные исследования и получить консультацию онколога», - сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Женщинам будут доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, а мужчинам ПСА-тест на рак простаты. Также все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и КТ-
или рентген-исследование.
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