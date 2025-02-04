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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2025, 11:47
Управление рассмотрело жалобу ООО «Профит-М» на действия Единого дорожно-транспортного центра Можайского г.о. Московской области, Центра торгов Можайского г.о. при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по обслуживанию, ремонту и эксплуатации объектов уличного освещения, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Единому дорожно-транспортному центру Можайского г.о. Московской области, Центру торгов Можайского г.о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений
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