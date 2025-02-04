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Губернатор: За 4 года в Подмосковье модернизируют более 400 объектов, а также 1 тыс. км сетей водоснабжения
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2025, 11:49
За 4 года в Подмосковье модернизируют более 400 объектов, а также 1000 км сетей водоснабжения и водоотведения. Это, в частности, водозаборные узлы, насосные станции, вводно-распределительные устройства, очистные сооружения, трубы. Трансформацию системы водоснабжения и водоотведения губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов. На совещании речь шла не только о строительстве и реконструкции сооружений, но также о контроле за работой объектов, которые были модернизированы ранее, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«В реализации программы водоснабжения нужно плотное взаимодействие с муниципалитетами, чтобы все работы были завершены в срок. Сегодня обсудим работу, которую будем реализовывать в рамках президентского нацпроекта. Нам важно организовать штаб, чётко понимать объем задач на 2025 год. Ну и, конечно, каждому, кто отвечает и на местах, и в региональном правительстве необходимо сопровождать все этапы этой программы, - сказал Андрей Воробьев. - У нас также идут масштабные работы по модернизации очистных сооружений. Большая часть из них - по федеральной
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