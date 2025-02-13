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В этом году медработникам Подмосковья планируют выдать 161 свидетельство на соципотеку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2025, 12:53
В Московской области продолжается реализация программы «Социальная ипотека». В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года и помогает медицинским специалистам приобрести собственное жилье. Всего за время действия программы было выдано 1866 свидетельств, а в этом году мы планируем предоставить еще 161. В регионе уже стартовал прием заявок на участие в программе», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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