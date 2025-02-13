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В СберУниверситете в Истре прошел семинар для членов регионального правительства и глав
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2025, 13:02
В СберУниверситете в Истре прошел семинар для членов регионального правительства и глав. Перед участниками выступили известные эксперты, которые поделились идеями и наработанным опытом, рассказали о применении передовых технологий, умных управленческих решениях. Семинар включал не только теоретическую часть, но и практические кейсы, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Хочу поблагодарить всю команду Сбера за вовлеченность в нашу работу. Очень приятно, что мы имеем возможность регулярно здесь собираться, узнавать много важного. Понимаем, какая это большая, сложная система - Московская область, управлять которой нам доверили жители. Каждый населенный пункт, школа, больница или водоканал – все это требует внимания, нуждается в грамотном управлении», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая семинар.
С лекциями выступили нейрофизиолог, профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин, руководитель Школы Олега Андреева, соавтор методики техники быстрого чтения Денис Андреев.
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