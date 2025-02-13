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В Московской области функционируют овощехранилища мощностью более 700 тыс. тонн
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2025, 14:11
В Подмосковье активно развито сельское хозяйство – по итогам прошлого года валовый сбор картофеля составил 359,6 тысяч тонн, овощей открытого грунта – 240 тыс. тонн. Для сохранения урожая и обеспечения продовольственной безопасности в регионе функционируют картофеле- и овощехранилища общим объемом свыше 707 тысяч тонн единовременного хранения, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Мощность картофелехранилищ составляет 336,7 тыс. тонн, овощехранилищ – 206,3 тыс. тонн, картофеле- и овощехранилищ с возможностью совместного хранения – 163,2 тыс. тонн. Современное оборудование, которым оснащены объекты, позволяет поддерживать микроклимат и уровень вентиляции, необходимые для длительного хранения сельскохозяйственной продукции: картофеля, моркови столовой, свеклы, капусты и других культур», - говорится в сообщении.
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