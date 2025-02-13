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Врачи Центра Рошаля спасли ребенка, проглотившего иголку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2025, 14:15
Шестилетнего мальчика доставили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи с жалобами на боль в животе. Отец ребенка, ставший свидетелем происшествия, незамедлительно вызвал скорую помощь, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«При поступлении пациенту провели обзорную рентгеноскопию брюшной полости, результаты которой подтвердили наличие инородного тела в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Мальчика сразу перевели из приемного отделения в отделение детской хирургии, и через час мы уже взяли его на эндоскопическую операцию», - рассказала врач-эндоскопист Зоя Голикова.
Врач добавила, что во время гастроскопии, проведенной в условиях операционной, было обнаружено, что игла зафиксировалась острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки.
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