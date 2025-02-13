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Капремонт детского сада при лицее №4 стартовал в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2025, 14:18
В здании дошкольного отделения лицея № 4 в городском округе Королев приступили к капитальному ремонту, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте работает команда из 13 человек и одна единица техники, строители ведут демонтажные работы», - говорится в сообщении.
В детском саду планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, полностью заменить инженерные сети сантехнического оборудования, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию. Также закупят новую мебель и оборудование.
Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области.
Капремонт планируют завершить к концу 2025 года.
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