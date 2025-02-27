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Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказала о важности защиты бизнесменов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2025, 12:30
Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова рассказала о том, почему важно делиться историями успеха по защите прав предпринимателей, информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«Истории успеха, связанные с защитой прав предпринимателей, — это не просто отчеты о проделанной работе, а мощный инструмент поддержки и мотивации бизнес-сообщества. Делая такие случаи публичными, мы добиваемся сразу нескольких важных эффектов», — сказала Чудакова.
Во-первых, информирование предпринимателей о доступных механизмах защиты. Не все представители бизнеса знают о возможностях защиты своих интересов при содействии Уполномоченного. Публикация успешных случаев показывает, что существует реальный механизм отстаивания своих прав — будь то решение проблем с налоговыми инспекциями, неправомерные действия правоохранительных органов или споры с ресурсоснабжающими структурами.
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