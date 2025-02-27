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УФАС Подмосковья оштрафует ООО «Гэлакси Лидс» на 50 тыс. рублей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2025, 12:37
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Гэлакси Лидс» на сумму 50 тыс. рублей, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг по предоставлению займа без его предварительного согласия на получение рекламы», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ООО «Гэлакси Лидс» возбудило дело по признакам нарушения пункта 7 статьи 7, части 1 статьи 18, части 13 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.
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