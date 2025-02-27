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В Дмитрове открылся обновленный пост скорой медицинской помощи
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2025, 12:38
В Дмитровском городском округе в селе Озерецкое открылся обновленный пост скорой медицинской помощи, рассчитанный на 1 круглосуточную бригаду. Он будет обслуживать порядка 8 тыс. человек, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Ранее пост располагался в устаревшем и уже не отвечавшем современным требованиям здании. Теперь сотрудники скорой смогут работать в более комфортных условиях, а медицинская помощь для жителей станет более доступной. Новое расположение поста позволит сократить время доезда бригады и оперативно оказывать экстренную медицинскую помощь жителям близлежащих территорий
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