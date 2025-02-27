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В Красногорске завершился первый специальный молодежный форум «На государственной службе»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2025, 12:39
В Красногорске завершился первый специальный молодежный форум «На государственной службе». Он собрал около 1000 молодых специалистов из Московской области - сотрудников Прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Среди спикеров, которые выступали перед участниками, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Журналисты-пранкеры, известные как Вован и Лексус, ответили на интересующие ребят вопросы.
«Госслужба – это не просто профессия, работа, куда ты приходишь с 9 до 6, а все-таки призвание, служение государству, Родине, людям, живущим в нашей стране, - сказал Алексей Столяров. – Выбранная деятельность должна вас внутренне поддерживать, чтобы вы могли гордиться тем, что вы госслужащий».
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