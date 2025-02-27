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Во взрослой поликлинике Мытищинской больницы заработал новый флюорограф
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2025, 12:42
Во взрослой поликлинике №3 Мытищинской больницы начал работу новый цифровой флюорограф. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Мы продолжаем оснащать наши медучреждения современным оборудованием. Так, в этом месяце в Мытищинской больнице заработали 2 единицы оборудования - в поликлинике № 5 новый маммограф, а в терапевтическом отделении стационара – рентген-аппарат. Сегодня же в поликлинике №3 работу начал новый флюорограф. Всего на его закупку было направлено почти 15 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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