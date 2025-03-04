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Свыше 20 тысяч км дорог Подмосковья обработали противогололедными материалами за ночь
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2025, 14:38
Ночью, 4 марта, в Подмосковье прошел снег, в юго-западной и южной частях региона выпало до 2,5 см снега. Больше 670 единиц дорожной спецтехники обеспечивали безопасный проезд, передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«За ночь дорожники провели обработку противогололедными материалами более 9,5 тыс. км региональных и порядка 10,5 тыс. км муниципальных дорог», - сообщается в материале.
В течение дня сегодня в Подмосковье плюсовая температура, снег с дождем. Дорожники мониторят погодные условия, чтобы оперативно провести необходимые работы по обеспечению безопасного проезда.
В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах, не спешить и соблюдать дистанцию.
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