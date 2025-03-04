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Капремонт Центра культуры и искусств в Ивантеевке завершат в 2025 году
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Общество — 4 Марта 2025, 14:40
Капитальный ремонт Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева на улице Дзержинского в Ивантеевке проведут в 2025 году, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Площадь трехэтажного здания Центра культуры и искусств имени Л.Н. Кекушева 1926 года постройки составляет около 1,5 тыс. кв. м. В ходе капитального ремонта строителям предстоит обновить фасад здания, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и кровельные работы, обустроить входную группу, а также облагородить прилегающую территорию. В рамках капитального ремонта в здании заменят мебель», - говорится в сообщении.
Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева был открыт 1 мая 1926 года, тогда он назывался «Клуб имени Первого мая». Сегодня это учреждение объединяет в своих стенах 16 коллективов, в которых занимаются свыше 440 человек.
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