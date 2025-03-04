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Пять передвижных ФАПов поступило в больницы Подмосковья с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2025, 14:43
В медицинские учреждения Московской области поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты, передает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Фельдшерско-акушерские пункты необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом. Всего в подмосковные больницы с начала года поступило 5 передвижных ФАПов, оснащенных одновременно флюорографами и маммографами. На их закупку было выделено почти 160 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
В этом году новые передвижные комплексы поступили в Наро-Фоминскую, Раменскую, Истринскую, Сергиево-Посадскую и Лобненскую больницы. В настоящий момент автомобили проходят процедуру оформления.
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