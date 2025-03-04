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«Социальная ипотека» помогла ученому из Подольска купить жилье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2025, 14:43
Программа «Социальная ипотека» помогла ученому приобрести для своей семьи двухкомнатную квартиру в городском округе Подольск. Об этом информирует пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Александра Абдельманова работает старшим научным сотрудником в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — ВИЖ имени Л. К. Эрнста». Ее стаж составляет порядка 10 лет. По словам обладательницы сертификата, в науку ее привело любопытство.
Наша работа полна сюрпризов. Утром приходишь и не знаешь, какой будет результат эксперимента. Конечно, предполагаешь, что будет либо «А», либо «Б». Но, чтобы точно быть уверенным, надо посмотреть», — говорит она.
У Абдельмановых подрастает ребенок. Семья жила вместе с родственниками. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, Александра решила принять участие.
«Выбрали квартиру на вторичном рынке и уже заехали. Основное преимущество, что она близко к работе. Сейчас мы обживаемся, привыкаем к новому месту, узнаем район», — рассказывает она.
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