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Строительство подземного перехода стартовало в Люберцах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2025, 14:44
В Люберцах приступили к строительству подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас строители проводят погружение шпунта для дальнейшего устройства лестничных сходов на четной стороне Октябрьского проспекта в районе дома 7/170», – пояснили в ведомстве.
Длина нового подземного перехода составит более 63 метров, ширина и высота – свыше 4 метров. Переход будет оборудован 4 закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицу Смирновскую. Для маломобильных граждан предусмотрено устройство подъёмной платформы наклонного типа.
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