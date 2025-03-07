07марта 2025
пятница
|
Завершено строительство завода «Фермерские колбасы Подмосковья» в Мытищах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Марта 2025, 12:24
В Мытищах завершено строительство завода «Фермерские колбасы Подмосковья», принадлежащего крестьянско-фермерскому хозяйству «Еремино Поле». Завод получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию, что открывает новые горизонты для производства колбасных изделий в регионе, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Фермерское хозяйство "Еремино Поле" с 2011 года славится высоким качеством своей продукции, производя колбасы и мясные деликатесы, которые соответствуют всем ГОСТам и стандартам. Успех бизнеса основан на строгом соблюдении технологических регламентов на всех этапах производства, что начинается с отбора сырья и заканчивается упаковкой готовой продукции», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
вечером +3 +5 ночью +2 +4
Партнеры