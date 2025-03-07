07марта 2025
пятница
|
Губернатор: Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в этом году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Марта 2025, 12:26
Подмосковные больницы в этом году оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга. Новое медоборудование закупается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и позволяет проводить операции различной степени сложности под рентген-контролем. Благодаря С-дугам врач получает изображение в режиме реального времени под различным углом, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Мы уделяем особое внимание всему, что касается здрава - ввод новых мощностей, капремонт объектов, оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Наша задача, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители имели возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. – В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 - тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т.д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
вечером +3 +5 ночью +2 +4
Партнеры