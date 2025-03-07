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Москва и Московская область обсудили подготовку к пожароопасному сезону
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2025, 12:27
В среду, 5 марта, в Москве состоялось совместное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Москвы и Московской области под председательством заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова и вице-губернатора Московской области Романа Каратаева, информирует пресс-служба Мособлпожспас.
«На заседание были приглашены представители от субъектов Центрального федерального округа – Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. В нем также приняли участие заместитель природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, заместитель министра МЧС России Илья Денисов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский. На повестке дня рассматривался вопрос о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в предстоящий пожароопасный сезон», - говорится в сообщении.
С докладами выступили начальник Главного управления МЧС России по городу Москве Вадим Уваркин, министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, руководители других министерств и ведомств, входящих в систему предупреждения и ликвидации ЧС обоих субъектов, а также представители субъектов Центрального федерального округа.
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