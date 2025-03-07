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Школьников и их родителей предупреждают о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2025, 12:27
В стрессовый период подготовки к школьным экзаменам напряжение добавляют мошенники. Они используют стрессовое состояние детей и родителей в своих целях. Они сообщают жертвам по телефону о якобы аннулированной регистрации на ЕГЭ. Тут важно не поддаваться панике, положить трубку и позвонить на горячую линию Рособрнадзора, передает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Школьнику поступает звонок от «сотрудника Госуслуг», который сообщает о том, что его регистрация на ЕГЭ аннулирована. Необходимо срочно ее восстановить, но сделать это можно только через родительские аккаунты на Госуслугах. Затем мошенник сообщает, что уже выслал СМС для подтверждения новой регистрации. Сообщение действительно приходит, но здесь важно обратить внимание на то, как оно выглядит: в тексте четко написано: «вход на Госуслуги, пароль спрашивают только мошенники». Это действительно так! Получается, что в процессе звонка злоумышленник пытается взломать аккаунт жертвы на госуслугах», - говорится в сообщении.
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