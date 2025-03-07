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Почтовые отделения в Московском регионе изменят график работы в связи с 8 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2025, 12:29
8 марта станет выходным для всех отделений «Почты России» в Подмосковье и Москве, кроме круглосуточных (101000 ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 1 и 121099 пл. Смоленская, д. 13/21) и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Эти отделения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, передает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Седьмого марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час, за исключением круглосуточных и офисов, выдающих заказы с маркетплейсов. 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ», - говорится в собщении.
9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
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