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Московское областное УФАС России признало ООО «Фирано Финанс» нарушившим Закон о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2025, 10:54
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовой услуги с признаками нарушения Закона о рекламе, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения ООО "Фирано Финанс" части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовой услуги по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента и без указания полного наименования оказывающего ее лица, а также в отсутствии в рекламе всех условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугой лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугой лица», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
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