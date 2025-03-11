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УФАС Подмосковья оштрафует ООО «Восвет» на 125 тыс. рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2025, 10:55
Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Восвет» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в неправомерном использовании элементов фирменного стиля конкурента в оформлении вывески магазина товаров для животных, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО "Восвет" к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей. Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд», - говорится в сообщении.
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