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В Подмосковье открыт прием заявок на участие в новом паблик-арте «Заповедное»
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Общество — 11 Марта 2025, 10:56
С июня по сентябрь 2025 года на ландшафтной территории и в пространстве будущего арт-кластера, расположенного в историческом здании конюшни усадьбы «Горки Ленинские» будет проходить паблик-арт проект «Заповедное». Заявки на участие в новом паблик-арт проекте принимаются совместно с командой проекта «Быть здесь», информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Предполагается, что новый паблик-арт проект станет ежегодным и долгосрочным. Он задуман с целью создать новый музей современного искусства под открытым небом и превратить здание исторической конюшни в современный арт-центр, где будут проходить выставки, работать мастерские и арт-резиденции для художников», - говорится в сообщении.
Организаторы проекта нацелены на поддержку и развитие современного искусства в России, создание нового арт-кластера и культурного пояса ближайшего Подмосковья, раскрытие потенциала музея-заповедника «Горки Ленинские»: исследование культурных пластов, привлечение новой целевой аудитории, формирование, сохранение и популяризация наследия России.
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