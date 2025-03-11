11марта 2025
вторник
|
Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-миссию в Республику Сенегал
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Марта 2025, 10:59
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает подмосковных предпринимателей принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Республику Сенегал. Мероприятие пройдет с 10 по 12 апреля в г. Диамниадио, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«К участию в бизнес-миссии приглашаются предприятия из Московской области, работающие в сфере энергетики, сельского хозяйства, нефтепереработки, горнодобывающей промышленности и современных цифровых технологий. Компании с активным развитием экспортных каналов и планами поставок в страны Западной Африки смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям и наладить торговые связи через двусторонние и многосторонние встречи», - говорится в сообщении.
Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Расходы по перелету, проживанию и визовому обеспечению участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
ночью +6 +8 утром +6 +8
Котировки
Партнеры