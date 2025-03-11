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Жителей Подмосковья предупредили, что ездить на мотоциклах еще опасно
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2025, 11:01
На дорогах Московской области уже заметили первых мотоциклистов в связи с потеплением. Но официально мотосезон еще не начался, рассказали в Минтрансе Подмосковья.
«Температурный режим еще устанавливается, по прогнозам ночью и утром может быть гололедица. Поэтому лучше пока не спешить ездить на мотоцикле, а подготовить его к началу сезона и освежить навыки вождения. В ведомстве также отметили, что в 2024 году в Подмосковье были нередкими ДТП с питбайками, мопедами и скутерами, за рулем которых были дети», - говорится в сообщении.
Кстати, питбайк — прежде всего спортинвентарь, ездить на нем можно на спецплощадках или по бездорожью.
Минтранс Подмосковья призывает родителей уделить особое внимание детям — многие ребята ездят на скутерах и питбайках без разрешения родителей. Следует объяснить им правила дорожного движения и не позволять управлять транспортными средствами, если это не разрешено ПДД.
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