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Ветераны СВО Подмосковья выступят на «Кубке Защитников» по зимним видам спорта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2025, 14:56
Представители подмосковной сборной ветеранов СВО выступят во всех дисциплинах Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта, который стартовал в Ханты-Мансийске, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«Первыми выступление на турнире начнут ветераны СВО в составе следж-хоккейной команды "Гвардия". Представлять регион будут спортсмены Роман Живило, Радис Исрафилов, Денис Кривоног, Альмир Надршин, Александр Новиков, Михаил Татаркин, Максим Мусатов, Максим Квасов, Егор Табаков, Николай Подлужный, Дмитрий Селянин и капитан команды Владимир Рекечинский», - сообщается в материале.
Первый матч подмосковной команды состоится 13 марта со сборной Республики Удмуртия.
В соревнованиях горнолыжников выступит Михаил Корсаков, в биатлоне заявлен Денис Тихонов, в сноуборде — Виктор Стейскал, а в лыжных гонках — Дмитрий Белоусов.
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