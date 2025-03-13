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Более 1,7 тыс. выездов совершили мобильные комплексы с начала года в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2025, 14:58
В Московской области для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий проводятся выезды мобильных комплексов, передает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Состав медицинской бригады и комплекс исследований формируются в зависимости от потребности населенного пункта. В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильного специалиста. Всего с начала этого года мобильные комплексы совершили более 1,7 тыс. выездов, в ходе которых специалисты осмотрели свыше 40 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В пресс-службе напомнили, что в подмосковные больницы с начала года поступило пять передвижных ФАПов, оснащенных одновременно флюорографами и маммографами. В настоящий момент автомобили проходят процедуру оформления.
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