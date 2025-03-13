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Более 600 тыс. услуг оказано в цифровых МФЦ Подмосковья с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2025, 15:00
Более 290 тыс. электронных услуг оформлено на региональном портале госуслуг и более 270 тыс. — на федеральном портале. Об этом передает пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
«Жители могут оформить необходимую электронную услугу на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а консультанты МФЦ всегда расскажут, как сделать это быстро и безопасно», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Квалифицированные специалисты цифрового МФЦ консультируют заявителей и учат работе на порталах госуслуг. Они рассказывают о порядке предоставления услуг в электронной форме, помогают в оформлении заявлений, сканировании документов, а также информируют о способах отслеживания статусов рассмотрения заявлений и получения результата предоставления услуг.
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