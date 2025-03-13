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Еще 9 автобусов для подвоза свыше 900 детей в школы передали в четыре округа Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2025, 15:04

Министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу девять школьных автобусов четырем муниципальным образованиям, передает пресс-служба ведомства.

«Автобусы передаются правительством Московской области в муниципальные образования региона, где есть необходимость в транспорте для обеспечения учебного процесса детей.  Автобусы на 22-31 место помогают перевозить детей, живущих за несколько километров от школы, чтобы они могли получить образование. С начала года министерством оформлена передача в муниципальную собственность 36 школьных автобусов. Это значит, более 3 тысяч детей будут с комфортом добираться до школ», - отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Новый транспорт получили администрации муниципальных округов Раменский, Шатура, Рузский и Лосино-Петровского городского округа. Переданные автобусы ПАЗ на 31 место каждый будут обслуживать девять школ и перевозить более 900 детей из отдаленных населенных пунктов к школам и обратно.



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