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Московский областной центр крови провел почти 60 выездных акций с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2025, 15:06
Сдать кровь и ее компоненты можно как в учреждениях службы крови, так и во время выездных акций, которые регулярно проводит Московский областной центр крови, информирует пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
«Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. Так, в прошлом году
Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, а с начала этого года уже 58. Всего в ходе акций в этом году было собрано более 1,5 тонны донорской крови», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Кровь и ее компоненты требуются пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и
новорожденным с различными патологиями.
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