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Дома на 2 143 квартиры поставили на кадастровый учет в Подмосковье

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2025, 13:43

Подмосковье является одним из крупнейших регионов по строительству жилья, по данным наш.дом.рф, сегодня в Московской области работает 187 девелоперов, которые возводят свыше 190 тыс. квартир, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

«На государственный кадастровый учет в Подмосковье управлением Росреестра в прошлом месяце поставлено восемь МКД общей площадью более 166,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Новые жилые дома расположены в округах Подмосковья: Домодедово — два МКД в ЖК «Прибрежный парк» на 687 квартир общей площадью более 44 тыс. кв. метров; Павлово-Посадский — один МКД в ЖК «Мой город» на 16 квартир общей площадью более 2 тыс. кв. метров; Ленинский — один МКД в ЖК «Ново-Молоково» на 889 квартир общей площадью более 62,6 тыс. кв. метров; Волоколамский — один МКД в ЖК «Новый Благодар» на 98 квартир общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров; Одинцовский — один МКД в деревне Семенково на 75 квартир общей площадью более 23 тыс. кв. метров; Щелково — один МКД в ЖК «Соболевка» на 272 квартиры общей площадью около 19 тыс. кв. метров; Дубна — один МКД в ЖК «Феникс» на 106 квартир общей площадью более 8,6 тыс. кв. метров.



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