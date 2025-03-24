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Работы по гидроизоляции начались на путепроводе через А-105 в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2025, 13:45
В Ленинском округе в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе строители приступили к работам по устройству гидроизоляции на пролетном строении путепровода через дорогу А-105. До конца текущего месяца планируется приступить к укладке асфальта, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Также ведется устройство соединительного участка путепровода через А-105 с путепроводом через Каширское шоссе. Оба путепровода строятся в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Открыть движение по развязке планируется во втором квартале 2025 года», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Параллельно продолжаются работы в рамках третьего этапа реконструкции, где в районе деревни Апаринки будет построен еще один путепровод через А-105, два подземных пешеходных перехода. Завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.
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