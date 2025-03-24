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Более 76 тыс. звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2025, 13:47
В медицинских организациях Московской области работает горячая линия главного врача. Позвонив на нее, жители могут задать вопросы и получить необходимую информацию о работе медучреждения, а также оставить отзывы и предложения, передает пресс-служа регионального Министерства здравоохранения.
«Благодаря работе горячей линии, жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на горячую линию главного врача поступило более 76 тыс. звонков», - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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