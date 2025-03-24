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Новые МРТ и рентген-аппарат заработали в больнице Солнечногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2025, 13:48
В Солнечногорской больнице начали работу сразу две единицы тяжелого медицинского оборудования, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной медтехникой. Это позволяет нам повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. Кроме того, благодаря цифровому оборудованию, специалисты могут проводить более точную диагностику. Всего на закупку новых аппаратов МРТ и рентгенографии, установленных в Солнечногорской больнице, было направлено 158,5 млн рублей» — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Так, в центральной поликлинике запущен новый аппарат МРТ, а в стационаре заработал современный цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
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