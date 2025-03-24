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Два новых светофора установили и запрограммировали в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2025, 13:50
В Московской области продолжаются работы по оптимизации движения и ликвидации заторов, за минувшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали и настроили режим работы четырех светофоров, а специалисты «Мосавтодора» установили два новых объекта, передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Два новых светофора установили и запрограммировали в поселке Развилка Ленинского округа: на Проектируемом проезде №5539 у остановки "Гаражи" и на пересечении этого проезда с 11-м Анисовым проездом», - рассказали в ведомстве.
На светофоре на пересечении улице Ленина и Букинского шоссе у школы №5 в Лобне добавили утреннюю и вечернюю программы с разным режимом работы.
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